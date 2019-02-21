Στα Aria Hotels τα διαμερίσματα Urban Stripes

Τα Aria Hotels, η οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών που δίνει έμφαση στην αυθεντική φιλοξενία, καλωσορίζουν το Urban Stripes στο χαρτοφυλάκιό τους.

Το καινοτόμο project στεγάζεται σε μια κλασική αθηναϊκή πολυκατοικία της δεκαετίας του ‘60, οπότε και χρονολογείται η δεύτερη φάση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα (1950-1975). Προσφέροντας φιλοξενία σε οκτώ ευρύχωρα και αυτόνομα διαμερίσματα, το Urban Stripes βρίσκεται στο Κουκάκι, μια από τις πιο δημοφιλείς γειτονιές της πόλης, μόλις 30 λεπτά από το αεροδρόμιο.

Ιδανικά τόσο για επαγγελματίες όσο και για ταξιδιώτες, τα διαμερίσματα κατανέμονται σε έξι ορόφους και μπορούν να φιλοξενήσουν από δύο έως πέντε επισκέπτες. Ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του Urban Stripes βασίζεται σε καθαρές, μινιμαλιστικές γραμμές και παρέχει άπλετο χώρο και φυσικό φως. Το Urban Stripes παρέχει επίσης ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Τα διαμερίσματα που βρίσκονται ψηλότερα προσφέρουν πανοραμική θέα στην πρωτεύουσα και στην Ακρόπολη.

Όλα αυτά στο Κουκάκι, μια από τις πιο αυθεντικές γειτονιές της πόλης, μόλις λίγα βήματα από την Ακρόπολη και το Μουσείο της, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, τον Λόφο του Φιλοπάππου, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) αλλά και πολύ κοντά στους σταθμούς μετρό «Ακρόπολη» και «Συγγρού-Φιξ».

Tα Aria Hotels είναι μια οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, σε πολλαπλούς προορισμούς στην Ελλάδα: στην Αθήνα (Πλάκα – Σύνταγμα-Κουκάκι), στην Κρήτη (Παλιό Λιμάνι, Χανιά – Αποκόρωνας, Χανιά – Ηράκλειο – Λασίθι), στις Κυκλάδες (Κίμωλο – Μήλο – Σέριφο – Σαντορίνη), στην Ήπειρο (Ζαγοροχώρια) και στην Πελοπόννησο (Καρδαμύλη). Μετά την πρόσφατη επέκταση των Aria Hotels στην Ισπανία, οι επισκέπτες θα έχουν σύντομα την ευκαιρία να δοκιμάσουν μια νέα διάσταση φιλοξενίας και στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Τα Aria Hotels είναι θυγατρική εταιρεία του οικογενειακού Oμίλου Libra.